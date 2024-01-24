Избившая дочь-младенца нижегородка работала воспитателем в детдоме

Стали известны подробности расследования избиения жительницей нижегородского Городца своей трехмесячной дочери. Выяснилось, что ранее женщина работала воспитателем в детском доме.

Как пишет ИА «НьюсНН» со ссылкой на директора городецкого детского дома, до декретного отпуска женщина занималась воспитанием детей, нареканий к ней не было.

По предварительным данным, у задержанной есть старшая дочь, которую забрал к себе ее отец. Младшую дочь она тоже хотела отдать отцу. По словам нынешней супруги мужчины, 13 декабря, в свой день рождения, задержанная говорила о намерениях выкинуть ребенка из окна.

В ночь на 7 января нижегородка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с силой бросила дочь на пол. Сейчас она под стражей, возбуждено уголовное дело. Младенца поместили в больницу.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела во Владивостоке после появления в Сети видео, на котором учитель физкультуры наносит удары школьнику. На видео показано, что учитель физкультуры избивает ребенка, нанося ему удары по голове. После происшествия педагог извинился перед школьником и его родителями.