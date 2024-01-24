Солнечное гало заметили в небе жители Ставрополя
Жители Ставрополя утром 24 января увидели в небе три солнца. Соответствующими фото они поделились в социальных сетях. На снимках можно заметить радужный круг вокруг солнца или два дополнительных солнца — справа и слева от светила.
Это оптическое явление называется гало. Причины его образования — преломление и отражение солнечного света ледяными кристаллами.
Как пишет NewsTracker, при морозной зимней погоде гало предвещает потепление. По прогнозам метеорологов в ближайшие дни в Ставрополе должно потеплеть до +7 градусов.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что большую часть текущей недели температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы. По его словам, в среду в Москву придет оттепель.