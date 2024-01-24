Потерявшегося в степи пенсионера спасли в Астраханской области

Потерявшегося жителя Икрянинского района Астраханской области обнаружили в степной зоне рядом с селом Федоровка. Пенсионер находится в розыске как без вести пропавший с вечера 18 января, сообщает «Северо-Каспийская правда».

Мужчина 1953 года рождения страдал от ментального заболевания и состоял на учете в медицинском учреждении. Пожилой человек был жив и здоров, каких-либо неправомерных в его отношении никто не совершал. Пенсионера передали родственникам, пишет «Астрахань-24».

Ранее в январе сообщалось, что волонтеры в Тюменской области нашли пропавшего 15 лет назад мужчину. Он потерял память, все эти годы его искала родная сестра.