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В Красноярске на острове Посадном оставят 200-летние черные тополя

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На острове Посадном в Красноярске не будут вырубать черные тополя-осокори, которым около 200 лет. Специалисты Управления зеленого строительства обследовали деревья.

Озеленители установили, что на острове растет не менее 10 тополей-долгожителей, которые высадили во времена строительства первого красноярского водозабора в 1913 году. Практически все они в удовлетворительном состоянии. Только двум осокорям потребовалась омолаживающая подрезка. Остальные могут простоять еще до 150 лет.

Всего же специалисты осмотрели около 50 деревьев на острове Посадном. Многие бальзамические тополя стали хрупкими, их признали представляющими опасность для стабильной работы насосного оборудования водозаборных сооружений. Несколько больных тополей срезали, чтобы они не упали на провода ЛЭП и не обесточили водозабор, сообщает Prmira.

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