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Зараженную сою запретили отправлять из Хабаровского края в Курган

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Из Хабаровского края в Курганскую область запретили отправлять партию сои общим объемом 67,7 т. Зерно не прошло обязательный фитосанитарный контроль.

Обследованием продукции занимались специалисты ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора». Они обнаружили, что вся соя парии заражена семенами повилики. Это карантинный для территории РФ организм.

Концентрация опасных семян составила 2 шт./кг, причем все они были в жизнеспособном состоянии. Информацию об этом передали в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора, пишет Transsibinfo.com.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запретил отгрузку нескольких партий продовольственной сои, выращенной в Орловской области. Груз предназначался Белоруссии. Специалисты ведомства обнаружили в сое семена карантинного сорняка повилики.

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