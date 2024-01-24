Власти Ижевска обещают до конца недели вернуть на линии все трамваи
Администрация Ижевска пообещала до конца этой недели вернуть на линии весь состав трамваев ИжГЭТ. Вагоны отправили на ремонт из-за риска аварии во время снегопадов.
Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в трамвайном депо продолжаются восстановительные работы, специалисты трудятся в усиленном режиме, проводится тщательная диагностика составов. В первую очередь ремонтируют трамваи, пользующиеся у пассажиров высоким спросом.
Так, у трамваев «Татра» больше всего проблем возникло с электрооборудованием. Оно расположено под полом, поэтому вышло из строя из-за контакта со снегом. С некоторых составов пришлось снять двигатели и просушить их.
Ранее, 19 января, сообщалось о введении режима повышенной готовности в Ижевске в связи со сложными погодными условиями.