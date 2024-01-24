Российские пользователи пожаловались на сбои в работе WhatsApp и Viber

Пользователи WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и Viber 24 января сообщили о сбоях в работе мессенджеров по стране. Это следует из данных сервиса «Сбой.рф».

По данным сервера, у WhatsApp большинство обращений зафиксировано в Хабаровском крае — 26%, в Новосибирской области — 25%, в Москве — 10%, в Приморском крае — 9%.

Кроме того, жалобы на функционирование фиксируются в Санкт-Петербурге, в Амурской и Иркутской областях, Якутии и Камчатском крае.

Что касается Viber, здесь наибольшее количество сбоев отмечено в Хабаровском крае — 27%, в Новосибирской области — 25%, в Приморском крае — 8%, в Москве — 7%.

Обращения пользователей также зафиксированы в Амурской и Иркутской областях, Якутии, Санкт-Петербурге и Красноярском крае.

В общей сложности за последние сутки на ошибки пожаловался 8121 пользователь. Пользователи Viber сообщили об ошибках 1450 раз, добавила «Газета.Ru».

Ранее в этот день более 5,5 тыс. пользователей пожаловались на сбои в работе Telegram. Наибольшее число сбоев было зафиксировано в Новосибирской области (34%), Хабаровском крае (20%), Москве (11%) и Санкт-Петербурге (8%).

Ранее, 17 января, пользователи по всей России пожаловались на сбои в работе WhatsApp. Сообщалось, что половина всех жалоб (53%) приходилась на Башкортостан.