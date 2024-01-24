Дворец зимних видов спорта начнут строить в Брянске
Дворец зимних видов спорта начнут строить в 2024 году в Фокинском районе Брянска, сообщил глава районной администрации Александр Гаврилов на оперативном совещании в мэрии.
Объект возведут в микрорайоне «Орловский», недалеко от Фокинского участка дорожного управления. Площадь спортивного сооружения составит 3,7 тыс. кв. м.
Как отмечает NASHBRYANSK.RU, здание вместе с лыжной базой построят в рамках реализации нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Спорт — норма жизни».
Ранее сообщалось, что в конце декабря в Брянске торжественно открыли Славянский мост. Длина четырехполосного сооружения через реку Десну составляет 270 м. Оно соединит новую дорогу — защитную дамбу «Брянск-I – Брянск-II» и три района — Советский, Фокинский и Володарский.