Температура в классах оренбургской школы опустилась до +10 градусов

В Оренбургской области в школе села Андреевка Курманаевского района температура в классах опускается до +10… +15 градусов. На это пожаловались родители учеников.

Жители села обратились в ОНФ с просьбой провести капитальный ремонт в учебном заведении. Как пишет Урал56.ру, школу ни разу не ремонтировали за 60 лет. Стены покрылись трещинами, а окна сгнили и пропускают холод, утверждают сельчане.

В районной администрации агентству рассказали, что в 2024 году в рамках нацпроекта в школе реконструируют три кабинета и две лаборатории под «Точку роста». Также должны заменить 15 оконных блоков.

Отмечается, что еще в 2017 году прокуратура направила администрации школы предписание устранить нарушения, но они до сих пор не выполнены.

Тем временем в Оренбургскую область в ночь на 24 января пришли 30-градусные морозы. РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное правительство уточняет, что ученики первых–четвертых классов могут не ходить на занятия при температуре -25 градусов и ниже, ученики пятых–восьмых классов — при температуре -28 градусов и ниже; ученики девятых–11 классов — при температуре -30 градусов и ниже.