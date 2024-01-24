Реклама
Прямой эфир
Авто
Большинство опрошенных россиян высоко оценили качество автомобилей из Китая
Армия
МО сообщило о перехвате четырех БПЛА над территорией Орловской области
Мир
В большей части регионов Эквадора был отменен комендантский час
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52М поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Происшествия
Четыре человека пострадали при выбросе газа в жилом доме в Якутии
Общество
Синоптики пообещали москвичам небольшие осадки и около 0 градусов в среду
Мир
Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в Нью-Гемпшире
Мир
Пятеро неизвестных проникли в посольство Ирана в Стокгольме
Мир
В Польше из тюрьмы освободились помилованные экс-глава МВД и его бывший заместитель
Мир
В столице Монголии взорвался грузовик с 60 т газа
Мир
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Политика
Кабмин в 2025 году планирует окончательно отказаться от бумажной переписки
Мир
Борт МЧС России доставит еще 30 т гуманитарной помощи для жителей Газы
Мир
В Великобритании признали значительное совершенствование ВС РФ за период СВО
Мир
Генсек ООН потребовал возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа через порт Ашдод
Сюжет:

Лавров и постпред Израиля Эрдан обменялись упреками на заседании СБ ООН по Газе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД РФ Сергей Лавров и постпред Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками во время заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, тема которого была посвящена палестино-израильскому конфликту. Запись выступления министра российского внешнеполитического ведомства опубликовал канал МИДа на YouTube 23 января.

Эрдан обвинил Иран в снабжении России оружием, которое она использует во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», — ответил Лавров Эрдану.

Кроме того, глава МИД РФ указал, что СБ ООН поспособствовал отказу от Минских договоренностей, а на данный момент есть риск отказа от идеи создать палестинское государство.

«Подчеркну лишь принципиальный момент: мы не имеем права позволить похоронить решение ООН о создании палестинского государства, как были похоронены единогласно одобренные этим советом Минские договоренности 2015 года», — добавил он.

Министр отметил, что «повторения подобных преступных действий» нельзя допустить в отношении палестинцев.

Суд уйдет: Израиль не станет военным преступником на уровне ООН
Почему Совбез не допустит осуждения еврейского государства и как может действовать мировое сообщество

В этот же день состоялась встреча Лаврова с министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики. Во время переговоров была подчеркнула важность скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа.

Также 23 января глава МИД РФ призвал президента США Джо Байдена «не тянуть с созданием палестинского государства». Глава российского МИДа также призвал не допустить вытеснения палестинцев с их земли и опустошения этих территорий.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024