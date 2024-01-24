Лавров и постпред Израиля Эрдан обменялись упреками на заседании СБ ООН по Газе

Глава МИД РФ Сергей Лавров и постпред Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками во время заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, тема которого была посвящена палестино-израильскому конфликту. Запись выступления министра российского внешнеполитического ведомства опубликовал канал МИДа на YouTube 23 января.

Эрдан обвинил Иран в снабжении России оружием, которое она использует во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», — ответил Лавров Эрдану.

Кроме того, глава МИД РФ указал, что СБ ООН поспособствовал отказу от Минских договоренностей, а на данный момент есть риск отказа от идеи создать палестинское государство.

«Подчеркну лишь принципиальный момент: мы не имеем права позволить похоронить решение ООН о создании палестинского государства, как были похоронены единогласно одобренные этим советом Минские договоренности 2015 года», — добавил он.

Министр отметил, что «повторения подобных преступных действий» нельзя допустить в отношении палестинцев.

В этот же день состоялась встреча Лаврова с министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики. Во время переговоров была подчеркнула важность скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа.

Также 23 января глава МИД РФ призвал президента США Джо Байдена «не тянуть с созданием палестинского государства». Глава российского МИДа также призвал не допустить вытеснения палестинцев с их земли и опустошения этих территорий.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.