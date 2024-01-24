Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
Жители города Николаев сообщают о большом количестве колонн украинских войск, которые направляются в сторону подконтрольного Киеву Снигиревского округа Херсонской области. Об этом 24 января рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.
По его словам, в Николаеве также проходит подготовка новых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», — цитирует Барбашова ТАСС.
Депутат отметил, что в Николаеве люди также слышат звуки учений, добавляет «Газета.Ru».
Накануне сообщалось, что ВСУ и представители властей изымают у жителей Снигиревского округа частную строительную технику. Как уточнял Барбашов, Снигиревка превращена в транспортно-логистический узел мобильной обороны у побережья Днепра.
Ранее, 22 января, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ понесли крупные потери на территории региона за сутки.
До этого, 18 января, Сальдо сказал, что ВСУ строят оборонительные сооружения и постепенно переходят к стратегической обороне на правом берегу Днепра. По его словам, попытки ВСУ осуществить активные действия против Вооруженных сил (ВС) России можно заметить в настоящее время и по ситуации в селе Крынки на левом берегу Днепра.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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