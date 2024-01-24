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Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ

Депутат Барбашов: в Николаеве сообщают об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Жители города Николаев сообщают о большом количестве колонн украинских войск, которые направляются в сторону подконтрольного Киеву Снигиревского округа Херсонской области. Об этом 24 января рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

По его словам, в Николаеве также проходит подготовка новых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», — цитирует Барбашова ТАСС.

Депутат отметил, что в Николаеве люди также слышат звуки учений, добавляет «Газета.Ru».

Накануне сообщалось, что ВСУ и представители властей изымают у жителей Снигиревского округа частную строительную технику. Как уточнял Барбашов, Снигиревка превращена в транспортно-логистический узел мобильной обороны у побережья Днепра.

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Ранее, 22 января, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ понесли крупные потери на территории региона за сутки.

До этого, 18 января, Сальдо сказал, что ВСУ строят оборонительные сооружения и постепенно переходят к стратегической обороне на правом берегу Днепра. По его словам, попытки ВСУ осуществить активные действия против Вооруженных сил (ВС) России можно заметить в настоящее время и по ситуации в селе Крынки на левом берегу Днепра.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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