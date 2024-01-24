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Марочко заявил об ударах ВСУ по сдающимся в плен сослуживцам под Артемовском

Марочко: ВСУ бьют по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам под Артемовском
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (украинское название — Бахмут) наносят удары по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам. Об этом в среду, 24 января, рассказал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Продвижение российских войск на артемовском участке обратило в бегство недавно прибывших боевиков, которые должны были удерживать рубеж межу Артемовском и Часовым Яром. Для пресечения самовольного оставления позиций по отступающим боевикам был нанесен артудар (со стороны ВСУ. — Ред.)», — написал он в своем Telegram-канале.

Марочко добавил, что по группе украинских военных открыло огонь смежное подразделение ВСУ во время попытки сдаться в плен.

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24 января военнослужащий Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Звезда поделился с «Известиями», что у украинской армии уже не такой большой подвоз боеприпасов, не так много сил, чтобы сражаться. По его словам, ВСУ «начали сдавать».

Ранее, 21 января, сообщалось, что российские военнослужащие заставили бежать бригаду нацполиции Украины «Лють» под Артемовском. В этот же день ВС РФ заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта.

До этого, 20 января, Минобороны сообщило, что штурмовые группы Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России успешно овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска с помощью FPV-дронов. Затем штурмовые группы ярославских десантников произвели зачистку опорного пункта противника в лесопосадке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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