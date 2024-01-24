Кормить детей по субботам отказались в школе под Челябинском
В городе Трехгорный в Челябинской области в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №110» по субботам не будут кормить детей. Нововведение начнет действовать с 27 января. На это пожаловались родители учеников.
В паблике «Подслушано | Трехгорный» родители пишут, что по субботам у детей пять уроков, то есть в школе они проводят больше четырех часов. Это значит, что горячее питание необходимо.
ИА «Ура.ру» направило соответствующий запрос в администрацию учебного заведения и администрацию муниципалитета.
Агентство также со ссылкой на родителей учеников сообщает, что в Магнитогорске в школе №47 детям запретили забирать домой бесплатное молоко в индивидуальной упаковке, которое положено в рамках федеральной программы. Ребенок должен либо выпить его в столовой, либо оставить в школе. Однако в администрации школы это опровергают.