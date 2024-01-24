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Экипажи армейской авиации выполнили удар по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении

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