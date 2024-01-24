Годовалый малыш в Петербурге выпил антижир и получил ожог пищевода
В Санкт-Петербурге годовалый мальчик попал в больницу с ожогом пищевода, выпив средство для мытья посуды. Об этом в среду, 24 января, рассказал источник «Известий».
Инцидент произошел накануне вечером на Октябрьской улице в Колпино.
«Врачи диагностировали у него ожог пищевода. Сейчас он находится в тяжелом состоянии», — поделился собеседник.
Семья у ребенка полная, на учете в органах опеки не стоит. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее, 8 декабря, трехлетний ребенок в одном из детских садов Рыбинска получил сильный ожог ягодиц. По словам родителей мальчика, увечье нанесла младший воспитатель во время подмывания. Воспитанника детского сада положили в стационар, а затем перевели в ожоговое отделение. Позже его выписали.