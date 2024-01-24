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МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине

Захарова: РФ удивлена заявлениям Берна о поиске путей для переговоров по Украине
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Россия удивлена комментарию МИД Швейцарии о якобы поиске путей переговорного процесса по украинскому конфликту. Об этом 24 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Таким образом она отреагировала на заявление швейцарской стороны после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях открытых дебатов в Совете Безопасности ООН. Захарова отметила, что итоги встречи по-разному воспринимаются Москвой и Берном.

«Я с удивлением обнаружила комментарии швейцарского МИД относительно того, что они находятся в поиске путей формулирования какого-то переговорного процесса по Украине», — поделилась дипломат.

Она также отметила, что заявления о приговорах от стран — союзников Украины, поставляющих оружие Киеву, являются игрой слов и политическими манипуляциями.

«У нас оценка была дана четко. Мы констатировали отход Берна, к сожалению, от позиции нейтралитета. Можно сколько угодно играть словами, углубляться в то, что такое нейтралитет, но есть главное. Нейтралитет — это не вовлеченность в конфликты в пользу одной из сторон», — указала Захарова.

Дипломат отметила, что Швейцария себе же во вред утратила свою равноудаленность от позиции сторон.

«Репутация нарабатывается годами. Разрушить ее можно в одну секунду, что Берн и исполнил», — заключила она.

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Накануне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отказался отвечать на вопрос, следует ли Киеву снять свой запрет на переговоры с Москвой. Как сообщил Кассис, одной из целей его прошедших переговоров с Лавровым была попытка разблокировать диалог между конфликтующими государствами.

Беседа двух министров состоялась в штаб-квартире ООН в формате «тет-а-тет». Лавров высказал принципиальные оценки российской стороны на тему поддержки Киева со стороны Берна. После встречи наедине были запланированы переговоры в расширенном составе.

Лавров прибыл в Нью-Йорк в ночь на 22 января для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, а также в инициированном Россией заседании по украинскому конфликту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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