Ушедшие на удаленку из-за волка школы вернулись на очное обучение на Урале
В округе Петуховском Курганской области на очный формат обучения вернулись школы, которые переводили на удаленку после нападения волка. Учащиеся начнут посещать школы с 25 января.
Однако начало первой смены всё же перенесли на 09:00, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на главу муниципалитета Антона Волкова. По его словам, за минувшую ночь на территории округа не было зафиксировано новых инцидентов с хищником. Но патрулирование местности решили продолжить.
Ранее сообщалось, что в Курганской области у поселка Курорт «Озеро Медвежье» волк напал на людей. Одна женщина погибла, трое пострадали. Местные жители рассказали, что видели в округе и других хищников. Был принято решение о переводе школ на дистанционное обучение.