Реклама
Прямой эфир
Авто
Большинство опрошенных россиян высоко оценили качество автомобилей из Китая
Армия
МО сообщило о перехвате четырех БПЛА над территорией Орловской области
Мир
В большей части регионов Эквадора был отменен комендантский час
Армия
Экипаж корабля ЧФ выполнил поиск мин беспилотным подводным аппаратом
Мир
Лавров и Гутерриш в Нью-Йорке обсудили вопросы сотрудничества России и ООН
Общество
Синоптики пообещали москвичам небольшие осадки и около 0 градусов в среду
Мир
Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в Нью-Гемпшире
Мир
Пятеро неизвестных проникли в посольство Ирана в Стокгольме
Мир
В Польше из тюрьмы освободились помилованные экс-глава МВД и его бывший заместитель
Мир
В столице Монголии взорвался грузовик с 60 т газа
Мир
ВОЗ сообщила о потере связи с больницей «Аль-Хейр» в секторе Газа
Политика
Кабмин в 2025 году планирует окончательно отказаться от бумажной переписки
Мир
Лавров заявил о плачевной экологической ситуации в секторе Газа
Мир
В Великобритании признали значительное совершенствование ВС РФ за период СВО
Мир
Генсек ООН потребовал возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа через порт Ашдод

Пластический хирург развеял популярные мифы о липосакции

Врач Азизян: липосакция не является способом похудения и не лечит целлюлит
0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Moa Karlberg
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Липосакция является одной из самых популярных и эффективных процедур, помогающей людям достичь идеальной фигуры, однако вокруг этой манипуляции существует множество недостоверной информации и мифов. Наиболее распространенные заблуждения 24 января «Газете.Ru» перечислил пластический хирург Ваагн Азизян.

Во-первых, люди зачастую ошибочно рассматривают липосакцию как способ похудения и замену физической активности, отметил медик.

«Липосакция предназначена для удаления локализованных жировых отложений в отдельных зонах тела, которые невозможно убрать ни диетой, ни спортом. Она дополняет здоровый образ жизни, а не является его заменой», — объяснил он.

Следующий миф, по словам хирурга, заключается в том, что липосакция поможет от целлюлита, с которым имеют дело большинство женщин, в том числе без избыточных жировых масс.

«Многие считают, что липосакция полностью избавит их от целлюлита. Однако липосакция не предназначена для избавления от целлюлита. Процедура может улучшить внешний вид кожи, сократив жировые отложения, но не влияет на ее структуру», — уточнил Азизян.

Третий миф — липосакцию можно проводить в любом возрасте. Процедура проходит под общей анестезией и предполагает хирургическое вмешательства, поэтому пациенты должны быть в хорошем физическом состоянии. Азизян добавил, что оценивает каждого пациента индивидуально. Он указал, что данную операцию нельзя проводить людям до 18 лет.

Четвертое заблуждение заключается в убеждении, что липосакция оставляет отрицательные последствия, в частности, заметные шрамы и следы операции.

«Современные методы липосакции позволяют создавать миниатюрные разрезы размером всего несколько миллиметров, которые почти незаметны после заживления», — подчеркнул хирург, указав, что благодаря новым технологиям шрамы после подобной операции являются единичными случаями.

В заключении специалист назвал пятый миф, согласно которому жир после липосакции не возвращается. По его словам, несмотря на то, что процедура окончательно уничтожает жировые клетки, следует работать над сохранением полученного результата, например, соблюдать здоровый образ жизни и правильно питаться.

Телу время: как похудеть к пляжному сезону
Врачи рассказали, сколько времени потребуется, чтобы сбросить 10 кг до лета

Ранее, 8 января, главный внештатный специалист Минздрава России по спортивной медицине Борис Поляев рассказал «Известиям», что для того, чтобы после зимы похудеть к пляжному сезону, нужно восстановить режим сна и питания после праздничных выходных, тратить больше энергии, чем ее потреблять, а также обратить внимание в рационе на клетчатку, которая улучшает работу кишечника и отлично насыщает.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024