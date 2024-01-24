Пластический хирург развеял популярные мифы о липосакции

Липосакция является одной из самых популярных и эффективных процедур, помогающей людям достичь идеальной фигуры, однако вокруг этой манипуляции существует множество недостоверной информации и мифов. Наиболее распространенные заблуждения 24 января «Газете.Ru» перечислил пластический хирург Ваагн Азизян.

Во-первых, люди зачастую ошибочно рассматривают липосакцию как способ похудения и замену физической активности, отметил медик.

«Липосакция предназначена для удаления локализованных жировых отложений в отдельных зонах тела, которые невозможно убрать ни диетой, ни спортом. Она дополняет здоровый образ жизни, а не является его заменой», — объяснил он.

Следующий миф, по словам хирурга, заключается в том, что липосакция поможет от целлюлита, с которым имеют дело большинство женщин, в том числе без избыточных жировых масс.

«Многие считают, что липосакция полностью избавит их от целлюлита. Однако липосакция не предназначена для избавления от целлюлита. Процедура может улучшить внешний вид кожи, сократив жировые отложения, но не влияет на ее структуру», — уточнил Азизян.

Третий миф — липосакцию можно проводить в любом возрасте. Процедура проходит под общей анестезией и предполагает хирургическое вмешательства, поэтому пациенты должны быть в хорошем физическом состоянии. Азизян добавил, что оценивает каждого пациента индивидуально. Он указал, что данную операцию нельзя проводить людям до 18 лет.

Четвертое заблуждение заключается в убеждении, что липосакция оставляет отрицательные последствия, в частности, заметные шрамы и следы операции.

«Современные методы липосакции позволяют создавать миниатюрные разрезы размером всего несколько миллиметров, которые почти незаметны после заживления», — подчеркнул хирург, указав, что благодаря новым технологиям шрамы после подобной операции являются единичными случаями.

В заключении специалист назвал пятый миф, согласно которому жир после липосакции не возвращается. По его словам, несмотря на то, что процедура окончательно уничтожает жировые клетки, следует работать над сохранением полученного результата, например, соблюдать здоровый образ жизни и правильно питаться.

Ранее, 8 января, главный внештатный специалист Минздрава России по спортивной медицине Борис Поляев рассказал «Известиям», что для того, чтобы после зимы похудеть к пляжному сезону, нужно восстановить режим сна и питания после праздничных выходных, тратить больше энергии, чем ее потреблять, а также обратить внимание в рационе на клетчатку, которая улучшает работу кишечника и отлично насыщает.