Маск оценил идею губернатора Техаса защищать границу с Мексикой без Байдена

Американский предприниматель Илон Маск положительно оценил идею губернатора штата Техас Грега Эбботта по защите границы с Мексикой даже без помощи федеральных властей и президента Джо Байдена. Об этом в среду, 24 января, он написал на своей странице в Х.

На публикацию Эбботта, в которой тот поделился фотографиями национальной гвардии Техаса и заявил, что штат не откажется от усилий по обеспечению безопасности границы США с Мексикой даже в отсутствие Байдена, Маск ответил: «Хорошо».

Ранее, 23 января, Верховный суд США разрешил федеральным властям снять колючую проволоку, которую ранее установили чиновники штата Техас вдоль некоторых участков границы с Мексикой. Всё по запросу администрации президента США, которая утверждает, что колючая проволока мешает пограничному патрулю обрабатывать мигрантов, находящихся на американской земле, и «помогать тем, кто может быть в беде».

До этого, 12 января, Национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Отмечается, что техасская нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где в последние недели агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

Позже The Washington Post (WP) со ссылкой на экспертов написала, что конфликт между Белым домом и администрацией Техаса вызывает всё больше опасений относительно вооруженного противостояния на границе с Мексикой. Политолог Южного методистского университета Кэл Джиллсон заметил, что действия губернатора Техаса Грега Эббота соответствуют его давним стремлениям по ограничению власти «федералов» в штатах.

4 января Маск обвинил Белый дом в поощрении нелегальной миграции. По его словам, действия правительства США во главе с Байденом привели к наихудшим результатам.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон 3 января назвал нынешнюю стратегию Вашингтона в вопросах миграции беспределом. После поездки в граничащий с Мексикой штат Техас он подчеркнул, что американская администрация хочет противодействовать губернатору, «который пытается защитить жителей, сделать правильную вещь и обеспечить безопасность».

26 декабря член палаты представителей Джефф Ван Дрю заявил, что за время правления Байдена число иностранных нелегалов превысило население штата Нью-Джерси (более 9,2 млн человек).