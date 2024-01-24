МО сообщило о перехвате четырех БПЛА над территорией Орловской области
Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре беспилотника самолетного типа в небе над Орловской областью. Об этом утром 24 января сообщили в Минобороны России.
Ранее в этот день губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении беспилотных летательных аппаратов над Орлом. К местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах были стянуты экстренные службы. По предварительной информации, никто не пострадал.
До этого, 23 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что российская система противовоздушной обороны сбила воздушную цель в Валуйском городском округе. По его словам, предварительно, разрушений и пострадавших нет.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.