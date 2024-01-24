Клинический психолог назвала признаки психического заболевания

В отличие от соматических заболеваний, которые вызваны внешним воздействием или внутренними нарушениями работы органов и систем, расстройству психики часто сопутствуют когнитивные искажения. Они мешают критически оценивать состояние и вовремя распознать психическое заболевание, рассказала 24 января клинический психолог, руководитель реабилитационной программы наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева Татьяна Метелёва.

«Большая беда и трудность психического расстройства заключается в том, что его проявления развиваются постепенно и входят в картину мира и знания о себе. Например, человек может говорить, что он бывает излишне эмоциональным или чувствительным, сильно реагирует на какие-то внешние раздражители, но не воспринимать эти особенности как серьезную патологию», — объяснила Метелёва в беседе с «Газета.Ru».

Одним из основных признаков психического нездоровья является нарушение сна. Бессонница, по ее словам, — очень грозный признак, который многие игнорируют перед тем, как состояние психики ухудшается. Беспокоящие, назойливые мысли, невозможность уснуть до утра, краткий «проваливающийся» сон на два–три часа — повод обратиться хотя бы за консультацией, предупредила клинический психолог.

Срочным поводом для обращения к врачу-психиатру являются бред и галлюцинации. Распознать их пациенту непросто, так как он не всегда может отличить бред от простого умозаключения, а родственники — отследить этот процесс, пояснила Метелёва.

«Для самого больного бред кажется открывшейся концепцией мира, какой-то истиной, которую он познал. Бредовое расстройство возникает не внезапно: сначала есть предвкушение какого-то особого знания, потом оформляется бредовая концепция. Бред не всегда очевиден близким, потому что может строиться вокруг реального или возможного события», — пояснила она.

Метелёва перечислила классические признаки психического нездоровья — нарушение поведения, истерики, агрессия, трудноконтролируемый аффект, эмоциональная лабильность или переменчивость с большой амплитудой эмоций.

«Человек не может сдержаться, плохо контролирует себя, потом может об этом жалеть, но всё равно такие яркие вспышки будут повторяться. Причем сила аффекта не коррелирует с реальной ситуацией. При эмоциональной лабильности у человека за два–три часа эмоциональное состояние может перемениться от эйфории к отчаянию и обратно. Такие резкие перемены позволяют заподозрить проблему расстройства в аффективной (эмоциональной) сфере», — объяснила она.

Важнейшим признаком психического нездоровья, который легче идентифицировать, является социальная и бытовая дезадаптация: раньше человек успешно справлялся с обязанностями, имел хорошие отношения с окружающими, но вдруг начинаются ссоры, конфликты.

«Человек теряет отношения с другими людьми, у него «плывет» режим, он становится более беспомощен в бытовом плане, начинают страдать навыки самообслуживания, он меньше заботится о себе. Всё это является признаками начавшейся дезадаптации, которая в дальнейшем будет только прогрессировать», — добавила психолог Метелёва.

Она указала на важность психосоциальной реабилитации, которая направлена на то, чтобы человек научился качественно жить в долгосрочной ремиссии практически с любым психическим заболеванием. Поэтому в случае выявления одного или нескольких признаков психического нездоровья следует обратиться к специалисту за консультацией.

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