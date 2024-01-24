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В США сообщили об уничтожении двух противокорабельных ракет хуситов в Йемене

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Фото: REUTERS/Houthi Military Media
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Вооруженные силы (ВС) США нанесли новые удары по Йемену, уничтожив две противокорабельные ракеты хуситов. Об этом 24 января заявили в американском центральном командовании (CENTCOM).

«24 января примерно в 02:30 (время Саны, совпадает с московским. — Ред.) силы Центрального командования США нанесли удары по двум противокорабельным ракетам хуситов, которые были направлены в южную часть Красного моря и были подготовлены к запускам», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети X.

Отмечается, что ракеты были обнаружены в районах Йемена, контролируемых хуситами, и представляли угрозу торговым судам и кораблям ВМС США. Американское командование уничтожило их в целях самообороны, добавили в CENTCOM.

Ранее, 23 января, пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что с 11 января ВС США уничтожили или повредили в Йемене более 25 пусковых установок и более 20 ракет. Он добавил, что удары были нанесены по районам базирования беспилотных летательных аппаратов, береговым радарам и средствам воздушной разведки.

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Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Стороны продолжают наносить взаимные удары. Так, 22 января сообщалось, что американские и британские войска нанесли новый раунд ударов по объектам хуситов в Йемене. Накануне вечером представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что они нанесли ракетный удар по грузовому судну военно-морских сил США в Аденском заливе у берегов Йемена.

Член политбюро Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» ранее, 19 января, заявил, что для «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Также он указал, что движение наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, судоходству других стран в регионе гарантирована безопасность.

Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен 18 января сказал «Известиям», что удары по Йемену приведут к дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта.

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