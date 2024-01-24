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В Германии заявили о нехватке боеприпасов для украинских ПВО

Welt: в Киеве боятся, что средства ПВО могут закончиться
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Системы противовоздушной обороны (ПВО) на Украине могут не справиться с российскими ударами, поскольку им может не хватить ракет. Об этом сообщил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер в эфире телеканала Welt во вторник, 23 января. Запись эфира опубликована на YouTube.

«В столице Украины есть большое опасение, что не хватит ракет для ПВО», — сказал журналист.

Кроме того, Ронцхаймер заявил о критическом дефиците боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его мнению, это связано с отсутствием новых поставок от США, поскольку конгресс всё еще не согласился выделить деньги на помощь Киеву.

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Ранее, 22 января, в газете Exxpress заявили, что ВСУ начали использовать в боевых действиях конницу, поскольку им не хватает современного транспорта.

Перед этим, 19 января, немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после посещения Украины и общения с украинскими военнослужащими на фронте заявил, что ВСУ находятся в патовой ситуации, поскольку военнослужащие устали служить без выходных, а боеприпасов критически не хватает.

До этого, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в швейцарском Давосе пожаловался, что в стране есть дефицит БПЛА и снарядов. Также он признал, что в мире нет ресурсов военно-промышленного комплекса (ВПК), достаточных для Украины.

Ранее, 4 января, французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг заявил, что ВСУ израсходуют последние боеприпасы уже в ближайший месяц.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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