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В Москве откроют автомобильный съезд между МСД и Каширским шоссе

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Открытие эстакады-съезда с Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе планируется в этом году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале во вторник, 23 января, после посещения объекта.

Он отметил, что основной ход МСД был запущен в сентябре 2023 года. Теперь ведется работа над повышением эффективности трассы и ее интеграцией в улично-дорожную сеть.

МСД находится в тройке лидеров среди популярных трасс в столице — каждый день им пользуются 400 тыс. автомобилистов, сообщает телеканал «360».

Собянин указал на то, что открытие прямого съезда с МСД на Каширское шоссе в сторону области — непростая задача. Эстакада строится над железнодорожными путями, и проведение работ не должно создавать помехи движению поездов.

По словам мэра, строители будут перекладывать десятки километров коммуникаций, а также возведут подземный пешеходный переход. Благодаря новому маршруту перепробег транспорта на этом участке сократится вдвое, также уменьшится нагрузка на соседние магистрали. Кроме того, улучшится транспортная ситуация для жителей Братеево, Орехово-Борисово Северное, Царицыно, Москворечье-Сабурово, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Гендиректор компании-подрядчика ФСК «Мостоотряд-47» Олег Пирогов сообщил, что на объекте задействованы 300 человек и 60 единиц техники. Мэр поручил закончить строительство быстрее назначенного срока, сообщает НСН.

Строительство двухполосной эстакады длиной 800 м стартовало в октябре 2022 года. В будущем она обеспечит прямой съезд с основного хода южного направления МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД.

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23 января Собянин рассказал, что в Новой Москве с 2012 года построили свыше 380 км дорог и 40 пешеходных переходов. По его словам, в прошлом году в ТиНАО проложили больше 36 км магистрали. Осенью 2023 года запустили движение по трассе Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево.

22 января заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что в 2024 году в Москве построят и откроют для движения около 100 км дорог. В частности, в столице завершат строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) за пределами МКАД. Дорогу соединят с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, пишет RT.

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