Тоннель для подводного газопровода проложили в Москве

В Москве проложили тоннель в рамках реконструкции подводного газопровода «Голутвинский». Об этом во вторник, 23 января, сообщил пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, газопровод был построен в 1956 году, его реконструкция стартовала в феврале 2023 года. Он обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей Москвы — старейшую теплоэлектростанцию ГЭС-1, уточняет агентство городских новостей «Москва». На данный момент специалисты завершили щитовую проходку. Теперь им предстоит монтаж стального футляра и самого газопровода, пишет RT.

Дюкер прокладывается по специальной технологии под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными.

Завершение всех работ на подводном газопроводе запланировали на вторую половину 2024 года, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что в Москве с 2018 года отремонтировали девять дюкеров высокого и среднего давления по программе реконструкции. Всего в нее входят 12 сооружений.

22 января мэр столицы Сергей Собянин рассказал о модернизации ТЭЦ-23 на востоке Москвы. Там проводят масштабную модернизацию производственных мощностей и меняют оборудование. Благодаря новым турбинам сократились выбросы вредных веществ в атмосферу примерно в восемь раз.