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Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на упреки постпреда Израиля Гилада Эрдана в якобы получении Россией оружия от Ирана. Диалог состоялся в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), посвященного ситуации на Ближнем Востоке, во вторник, 23 января.

«Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», — заявил Лавров в ответ на слова Эрдана.

Также глава российского МИДа подчеркнул, что Совбез ООН поспособствовал отказу от Минских договоренностей, а теперь есть риск отказа от идеи создать палестинское государство.

«Подчеркну лишь принципиальный момент: мы не имеем права позволить похоронить решение ООН о создании палестинского государства, как были похоронены единогласно одобренные этим советом Минские договоренности 2015 года», — добавил он.

В дополнение Лавров отметил, что такие действия в отношении палестинского народа будут повторением ошибок ООН и должны быть названы преступными.

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Ранее в этот день Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, заявил, что насильственное переселение жителей сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах. Также он высказался об экологической ситуации в регионе, указал на резкий рост риска эпидемий и уничтожение канализационной системы Газы.

Тогда же в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД РФ и министра иностранных дел Палестины Рияда аль-Малики. В ходе переговоров стороны подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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