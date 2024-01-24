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Офтальмохирург назвал угрожающие молодежи болезни глаз

Врач Попов: молодые люди всё чаще сталкиваются с глаукомой и катарактой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В последние годы у молодежи всё чаще обнаруживаются заболевания глаз, которые раньше были свойственны в основном людям старше 40 лет. Некоторые из таких болезней таят в себе серьезные угрозы вплоть до полной потери зрения, рассказал врач-офтальмохирург «СМ-Клиники» Станислав Попов в интервью «Газете.Ru» в среду, 24 января.

«Одним из таких заболеваний является возрастная дальнозоркость (пресбиопия). Это заболевание связано с ослаблением аккомодации и способности глаз четко видеть изображения вблизи. Пресбиопия вызвана снижением эластичности хрусталика, его уплотнением, в связи с чем внутриглазным мышцам с каждым годом становится всё труднее фокусироваться на близко расположенных предметах», — объяснил он.

По словам Попова, дальнозоркость лечится в большинстве случаев при помощи очков или контактных линз. Однако в исключительных случаях допускается и хирургическое вмешательство.

«Еще одно заболевание, о котором стоит упомянуть, — возрастная дистрофия сетчатки (возрастная макулярная дегенерация). Это заболевание обнаруживается у людей после 40 лет и в процессе прогрессирования может привести к полной потере зрения. Болезнь проявляется поражением центральных участков сетчатки глаза», — рассказал врач.

Он дополнил, что симптомами этого заболевания могут оказаться снижение зрения, нарушение цветоощущения, искривление изображения и появление непрозрачного пятна по центру взора. При этом существуют две разновидности дистрофии сетчатки — сухая и влажная. Первая форма исправляется поддерживающей терапией, а вот во втором случае потребуются инъекции.

Если перед глазами ощущается пелена, от которой не получается избавиться, это может быть симптомом катаракты, с лечением которой затягивать нельзя, добавил врач.

«Современный и действенный метод борьбы с катарактой — замена помутневшего хрусталика на прозрачную искусственную линзу (факоэмульсификация). Это ультразвуковое удаление хрусталика, которое проводится на современном офтальмохирургическом оборудовании. Процедура безопасна для здоровья пациента и минимально травматична», — сообщил Попов.

Возникает порой у молодых людей и глаукома. Это заболевание может долгое время развиваться без каких-либо внешних признаков и симптомов. Однако диагностировать его необходимо именно на ранней стадии, чтобы свести к минимуму риски преждевременной потери зрения. На начальном этапе в качестве терапии могут быть назначены специальные глазные капли, использовать которые крайне важно ежедневно, не пропуская ни дня.

«Также необходимо проходить осмотр у офтальмолога каждые три месяца для контроля внутриглазного давления. В ситуации, когда давление не удается удержать при помощи капель, приходится прибегать к использованию хирургии», — резюмировал эксперт.

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Ранее, 10 января, врач-офтальмохирург центра глазной хирургии «СМ-Клиника» Максим Ладанов назвал симптомы развития катаракты и сообщил, что, несмотря на склонность пожилых людей к этому заболеванию, в некоторых случаях риск возникновения катаракты есть даже у молодых людей.

Перед этим, 6 сентября, врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиники», к.м.н. Светлана Миргородская рассказала, что катаракта может возникнуть у любого, так как является естественным процессом старения вещества хрусталика. Кроме того, она проявляется в разном возрасте. Офтальмолог отметила, что доказательных способов профилактики помутнения хрусталика не существует.

В этот же день терапевт, врач функциональной диагностики «СМ-Клиники» Елена Цинбал в беседе с «Известиями» отметила, что проблемы со зрением обостряются после 40 лет. Она добавила, что в этом возрасте нервная система может начать реагировать на непривычные изменения уровня половых гормонов перепадами настроения, изменением сосудистого тонуса и другими проявлениями.

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