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С 2012 года в Новой Москве построили 380 км дорог

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В Новой Москве с 2012 года построили свыше 380 км дорог и 40 пешеходных переходов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале во вторник, 23 января.

По его словам, в прошлом году в ТиНАО проложили больше 36 км магистрали. Осенью 2023 года запустили движение по трассе Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево. Также были построены путепровод через железнодорожные пути Курского направления, мост через Десну и эстакада вдоль Варшавского шоссе, отмечает телеканал «360».

Кроме того, в декабре завершилось строительство дублера Боровского шоссе, благодаря чему улучшилась транспортная доступность станции метро «Новопеределкино» и сократилась нагрузка на само шоссе, уточняет НСН.

Собянин отметил, что строители приступили к строительству трассы Мамыри – Пенино – Шарапово, которая станет дополнительным дублером Калужского и Киевского шоссе. Кроме этого, строится четвертый участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Автодорога в перспективе соединит напрямую четыре шоссе: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское, сообщает сайт kp.ru. В настоящее время открыты три из пяти участков, однако магистраль уже стала важнейшей частью транспортного каркаса ТиНАО, отмечает сайт aif.ru.

Собянин добавил, что до 2026 года планируют возвести и реконструировать еще 112 км дорог, пишет RT.

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15 января Собянин рассказал, что строительство путепровода через железнодорожные пути МЦД-1 в районе станции «Бескудниково» завершат в Москве летом 2024 года. По его словам, конструкция должна будет соединить Северный и Северо-Восточный административные округа. Открытие объекта упростит подъезд к станции МЦД «Бескудниково» и уменьшит трафик на близлежащих дорогах.

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