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Десантники группировки «Днепр» уничтожили спаренную зенитную установку ЗУ-23 ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» уничтожили спаренную зенитную установку ЗУ-23 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Минобороны РФ 24 января показало фрагмент боевой работы.

Российские подразделения активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра. Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА), профессионально управляя «Ланцетом», подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение.

После прямого попадания, зенитная установка ЗУ-23 ВСУ была выведена из строя.

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18 января военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил: если сравнить западные и российские беспилотники, можно заметить, что они во многом похожи. Однако России удалось обогнать конкурентов по некоторым направлениям. Он отметил, что ударные дроны, такие как «Ланцет», крайне сложно перехватить.

14 января Минобороны РФ показало, как расчет разведывательного БПЛА Zala соединения ВДВ обнаружил на правом берегу Днепра два танка ВСУ, скорректировали их и уничтожили «Ланцетами». Расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход «Ланцетов» на цели и зафиксировал поражение двух танков противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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