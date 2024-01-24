Еще три коммерческих объекта возведут в Москве

Москва одобрила инвесторам строительство трех объектов по программе создания рабочих мест. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 23 января.

По словам чиновника, программа распространилась уже на все столичные районы. Всего инвесторы намерены построить свыше 3 млн кв. м коммерческой недвижимости и создать около 120 тыс. новых рабочих мест, отмечает телеканал «360».

В частности, логистический парк, который обеспечит работой 1,3 тыс. человек, построят в поселении Михайлово-Ярцевское в Новой Москве, пишет НСН.

Административно-деловой комплекс на 8 тыс. рабочих мест построят в Хорошевском районе. Офисно-торговый центр, который обеспечит работой 720 человек, появится в Покровском-Стрешневе, уточняет сайт kp.ru.

Собянин добавил, что реализация этих проектов привлечет в экономику Москвы около 47,6 млрд рублей инвестиций, сообщает агентство городских новостей «Москва».

22 января стало известно, что в поселении Сосенском в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда строят второе здание бизнес-квартала «Прокшино». Инвестор уже получил разрешение на строительство, отмечает «Москва 24».

В тот же день Собянин рассказал, что в 2023 году в Москве число проектов комплексного развития территорий (КРТ) возросло до 228. В настоящее время общая площадь участков бывших промзон, а также неэффективно используемых территорий составляет около 2,7 тыс. га. После реализации проектов будут созданы новые рабочие места.

18 января заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о выделении земельного участка в Тверском районе столицы для строительства театра мюзикла. Он появится на месте бывшего здания Щукинской сцены для поддержки и развития творческой, просветительской и досуговой деятельности горожан, пишет RT.