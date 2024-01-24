В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за непогоды

В Южно-Сахалинске был введен режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятной погодной обстановки. Об этом в среду, 24 января, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«В связи с крайне неблагоприятной погодной обстановкой в Южно-Сахалинске объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме», — говорится в сообщении губернатора.

Он призвал руководителей предприятий всех форм собственности перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а коммунальщиков обеспечить своевременную и оперативную уборку основных дорог.

Ранее, 23 января, Приморский край находился под действием циклона. В отдельных районах синоптики обещали снег, гололедицу и снежные заносы. Порывы ветра достигали 30 м/с. Во Владивостоке объявлен режим повышенной готовности. Все коммунальные и дежурные службы работают круглосуточно.