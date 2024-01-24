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Офицер ВСУ рассказал о мобилизации алкоголиков и больных одышкой

Newsweek Polska: в ВСУ мобилизуют страдающих от одышки и алкоголиков
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Ситуация с мобилизацией в Вооруженные силы Украины (ВСУ) становится всё более сложной задачей для Киева, и на фронт начали отправлять алкоголиков и людей с проблемами со здоровьем. Об этом украинский офицер рассказал изданию Newsweek Polska во вторник, 23 января.

«Мы видим всё больше людей в возрасте от 45 до 47 лет. Они задыхаются еще до того, как достигают линии фронта», — сообщил военнослужащий.

По его словам, средний возраст солдата ВСУ сейчас равен 43 годам, что превышает тот же показатель в марте 2022 года на 10 лет.

Помимо возраста, существуют и другие проблемы. Как рассказал офицер, новобранцы не умеют держать в руках оружие, а звук выстрела вызывает в них панику.

«Другие пили слишком много за свою жизнь. Трое из десяти новых солдат ничем не лучше пьяницы, который уснул от перепития и вдруг проснулся в форме», — сообщил военный.

Офицер ВСУ вспоминает, как инструкторы были вынуждены поддерживать руками одного новобранца, чтобы он мог сделать выстрел, поскольку тот не мог стоять на ногах из-за тяжелой стадии алкоголизма.

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Ранее, 11 января, газета The Times предположила, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. На фоне того, что ВСУ несут тяжелые потери, всё меньше украинцев готовы сражаться за страну. Отмечалось, что с начала украинского конфликта Служба безопасности Украины (СБУ) задержала более 17 тыс. человек при попытке нелегально пересечь границу.

Перед этим, 3 января, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, но у Киева нет выбора.

До этого, 25 декабря, украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. Вдобавок хотят для всех граждан Украины в возрасте с 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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