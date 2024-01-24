В большей части регионов Эквадора был отменен комендантский час

Более чем на половине территорий Эквадора комендантский час больше не действует, поскольку в таких жестких мерах больше нет необходимости. Об этом заявил президент Даниэль Нобоа на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) во вторник, 23 января.

«Это твердое постановление, обеспечивающее гибкость в отношении того, что нужно во всей стране. В 160 кантонах (административно-территориальная единица, несколько коммун в составе округа. — Ред.) из 221, входящих в состав страны, это ограничение было снято», — написал он.

Также Нобоа подчеркнул, что в остальных кантонах требуется дополнительно изучить ситуацию, чтобы принять решение о снятии или продлении комендантского часа. Президент указал, что этим займется национальная полиция.

Беспорядки в стране начались вечером 9 января, когда стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на которых видны шестеро мужчин в масках, направляющих оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а из здания всех эвакуировали.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа 9 января после серии бунтов в тюрьмах страны и побега лидеров крупнейших банд ввел режим внутреннего военного конфликта, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Это вызвало волну беспорядков в городах страны.

10 января глава объединенного командования ВС Эквадора Хайме Вела Эразо сообщил, что военные и полиция страны после начала беспорядков в стране задержали почти 330 предполагаемых преступников, еще пятерых ликвидировали. По словам Эразо, силовикам пришлось за это время вступить в противостояние с тремя террористическими группами.