Эксперты назвали причины участившихся обстрелов жилых кварталов Донецка

Украинские формирования активизировали обстрелы российских населенных пунктов после провала своего контрнаступления в прошлом году, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. Так он прокомментировал новость о втором за последние дни мощном обстреле Донецка, который произошел 23 января. В результате один человек погиб и девять были ранены. Ранее, 21 января, в результате ударов противника по Донецку погибли 28 человек, еще 30 были ранены.



«Но Донецк — не первая жертва, мы помним, как перед самым Новым годом ВФУ ударили по Белгороду и до сих пор продолжают бить по нашим городам. Это уже давно стало стратегией украинских боевиков, выбранной после провала контрнаступления, — наносить удар по мирным жителям, по объектам на нашей территории», — отметил Юрий Лямин.



По словам военного эксперта Алексея Леонкова, есть сведения о том, что на некоторых участках линии боевого соприкосновения произошли прорывы обороны противника. Речь идет об авдеевском, артемовском и купянском направлениях. Есть успехи и на южном, в районе Работино и Новоселовки.



«Понятное дело, что данные прорывы не остались незамеченными. И чтобы перебить эту информацию, ВФУ нужно было совершить что-то вопиющее. Удар по Донецку — это как раз попытка заставить мировые СМИ больше говорить об ударах Украины, чем об успехах России», — подчеркнул он.



По мнению эксперта, экономика, армия, чиновники и всё население Украины сейчас полностью зависят от той помощи, которую предоставляет Европа. И в этой ситуации ВСУ стараются сделать всё, чтобы конфликт на Украине находился в информационном поле.



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