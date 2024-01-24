Реклама
Прямой эфир
Мир
Пятеро неизвестных проникли в посольство Ирана в Стокгольме
Мир
В столице Монголии взорвался грузовик с 60 т газа
Мир
ВОЗ сообщила о потере связи с больницей «Аль-Хейр» в секторе Газа
Политика
Кабмин в 2025 году планирует окончательно отказаться от бумажной переписки
Мир
Лавров заявил о плачевной экологической ситуации в секторе Газа
Мир
В Великобритании признали значительное совершенствование ВС РФ за период СВО
Мир
Генсек ООН потребовал возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа через порт Ашдод
Мир
Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО
Общество
Пресс-показ фильма «Мастер и Маргарита» прошел в Москве
Армия
Российская система ПВО сбила воздушную цель в Белгородской области
Мир
Белоруссия обвинила НАТО в нарушении Венского документа о безопасности
Мир
Лавров и аль-Малики подчеркнули важность прекращения кровопролития в Газе
Общество
Волонтеры в Тюменской области нашли пропавшего 15 лет назад мужчину
Общество
Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке РФ к участию в «ЭКСПО-2025» в Осаке
Политика
МИД РФ прокомментировал ситуацию в Красном море

Собянин рассказал о выставках в музеях Москвы в 2024 году

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В музеях Москвы в 2024 году представят множество различных выставок. Это будут как персональные экспозиции, так и интерактивные экспонаты. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге во вторник, 23 января.

Чиновник отметил, что Москва занимает одно из первых мест в мире по количеству музеев и выставочных залов. В столице их число превышает 450. Благодаря нацпроекту «Культура» последние несколько лет многие из них переживают второе рождение, отмечает телеканал «360».

Так, 30 выставочных проектов запланированы в этом году в Московском государственном объединенном музее заповеднике «Коломенское — Измайлово». В частности, из Кижей привезут подлинные иконы северных часовен. Экспозиция «Кижи. Небесное послание» откроется 29 февраля.

28 марта усадьба «Измайлово» приглашает на выставку «Изучать. Творить. Создавать. Строгановская школа керамики ХХ–XXI вв.». Там гостям экспозиции покажут, какие существуют формы керамики, а также произведения преподавателей и выпускников Строгановки разных поколений — с начала XX века до наших дней, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, реэкспозицию, посвященную 295-летию со дня рождения Екатерины II, проведут в музее-заповеднике «Царицыно». В конце сентября пройдет выставка «Зеленые дворцы». Специально для нее построят сад-лабиринт, сообщает РИАМО.

В честь своего 25-летия Московский музей современного искусства (ММОМА) представит выставочный проект «ММОМА — 25!». Гостям расскажут, как создавался музей и о направлениях его деятельности.

Также различные мероприятия проведут в парке «Зарядье», в Подземном музее, на ВДНХ и других площадках, пишет RT. По словам Собянина, в прошлом году в музеях ВДНХ побывало свыше 2,5 млн человек, уточняет сайт aif.ru.

Собянин подчеркнул, что «большинство музеев принципиально изменили подход к коммуникации с посетителями, это уже не просто хранилища предметов, а творческие и образовательные пространства, живущие в едином ритме с городом», уточняет сайт kp.ru.

Картины — миру: российский арт ждут на зарубежных ярмарках в 2024-м
Весной наши художники будут в разъездах по Европе, Ближнему и Дальнему Востоку

22 января в пространстве Москвы на выставке «Россия» анонсировали молодежную неделю. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, она пройдет с 24 по 28 января. Там представят ориентированные на молодежь проекты и расскажут о волонтерстве и развитии карьеры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024