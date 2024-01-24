Собянин рассказал о выставках в музеях Москвы в 2024 году

В музеях Москвы в 2024 году представят множество различных выставок. Это будут как персональные экспозиции, так и интерактивные экспонаты. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге во вторник, 23 января.

Чиновник отметил, что Москва занимает одно из первых мест в мире по количеству музеев и выставочных залов. В столице их число превышает 450. Благодаря нацпроекту «Культура» последние несколько лет многие из них переживают второе рождение, отмечает телеканал «360».

Так, 30 выставочных проектов запланированы в этом году в Московском государственном объединенном музее заповеднике «Коломенское — Измайлово». В частности, из Кижей привезут подлинные иконы северных часовен. Экспозиция «Кижи. Небесное послание» откроется 29 февраля.

28 марта усадьба «Измайлово» приглашает на выставку «Изучать. Творить. Создавать. Строгановская школа керамики ХХ–XXI вв.». Там гостям экспозиции покажут, какие существуют формы керамики, а также произведения преподавателей и выпускников Строгановки разных поколений — с начала XX века до наших дней, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, реэкспозицию, посвященную 295-летию со дня рождения Екатерины II, проведут в музее-заповеднике «Царицыно». В конце сентября пройдет выставка «Зеленые дворцы». Специально для нее построят сад-лабиринт, сообщает РИАМО.

В честь своего 25-летия Московский музей современного искусства (ММОМА) представит выставочный проект «ММОМА — 25!». Гостям расскажут, как создавался музей и о направлениях его деятельности.

Также различные мероприятия проведут в парке «Зарядье», в Подземном музее, на ВДНХ и других площадках, пишет RT. По словам Собянина, в прошлом году в музеях ВДНХ побывало свыше 2,5 млн человек, уточняет сайт aif.ru.

Собянин подчеркнул, что «большинство музеев принципиально изменили подход к коммуникации с посетителями, это уже не просто хранилища предметов, а творческие и образовательные пространства, живущие в едином ритме с городом», уточняет сайт kp.ru.

22 января в пространстве Москвы на выставке «Россия» анонсировали молодежную неделю. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, она пройдет с 24 по 28 января. Там представят ориентированные на молодежь проекты и расскажут о волонтерстве и развитии карьеры.