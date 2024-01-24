Хуситы отреагировали на создание европейской коалиции в Красном море

В йеменском проиранском движении «Ансар Аллах» (хуситы) связывают решение Евросоюза (ЕС) о начале собственной миссии по защите судоходства в Красном море от атак со стороны Йемена с прямым давлением США, нацеленным на втягивание других стран в конфликт. Об этом рассказал «Известиям» член политбюро йеменского движения Али аль-Кухум.

«Мы призывали и советовали странам ЕС не верить в блеф Вашингтона и не ввязываться в этот конфликт, в котором у них нет никакого интереса. США стараются надавить на них, чтобы привлечь к участию в агрессии против Йемена. Но им не стоит позволять себя обманывать. Никто не преграждает проход европейским судам в Красном море», — заявил он.

По его словам, в «Ансар Аллах» будут продолжать военные действия в поддержку Палестины, народа сектора Газа и «его бравых бойцов сопротивления».

«От нас не исходят никакие угрозы для международного судоходства, напротив — главную угрозу представляют США и Великобритания, которые милитаризировали Красное море и превратили его в зону боевых действий», — отметил Али аль-Кухум.

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