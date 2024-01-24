Эксперт назвал указ Зеленского об «идентичности» работой Запада

После того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», исчезают какие-либо сомнения, что этот документ ― продукт украинского режима, который ничего не значит с точки зрения геополитики. Об этом 24 января сообщает директор центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов.

«Это (указ. ― Ред.) просто сенсация, на которую рассчитывают украинские власти, чтобы сменить тот негатив, которые они (власти Украины. ― Ред.) имеют на фронтах и внутри общества, а также в экономической и политической ситуациях, с которыми Киев больше не справляется», ― заявил Данилов в беседе с «Известиями».

Кроме того, эксперт подчеркнул, что идею о создании указа о претензиях Зеленскому подсказали представители западных союзных стран. По словам Данилова, это не первая попытка Запада подорвать суверенитет России.

«Был проект Австро-Венгрии, где пытались подорвать Россию изнутри, и делала она это с 1861 года. Наибольших результатов она достигла в начале XX века, когда произошла революция на территории царской России. Тогда украинская идентичность, пользуясь активной поддержкой Австро-Венгрии, стала основной идеей по развалу России и отчуждению от нее исконно русских земель», ― отметил эксперт.

Как заявил собеседник, с исторической точки зрения Украины никогда не существовало: это всегда были исторические русские земли в том или ином виде.

«Это исторические земли Руси, которые сейчас геополитически регулируемы Западом. Они стали исключительно проектом по расколу общества», ― резюмировал спикер.

Ранее в этот день военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин заявил, что Украина начала претендовать на российские территории еще задолго до начала спецоперации, но всё это было лишь «на бумаге», так как с юридической точки зрения эти требования были «ничтожны», а с военной — «абсурдны».

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Он поручил правительству разработать с международными экспертами, представителями Всемирного конгресса украинцев, учеными и общественностью план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ.

Российский лидер Владимир Путин еще 21 февраля 2022 года в ходе обращения к россиянам обращал внимание на то, что со стороны Украины всё громче звучат территориальные претензии к РФ. Он отмечал, что эта республика в своем современном виде была создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий.

На Украине политики неоднократно угрожали захватить регионы России вооруженным путем еще до начала проведения специальной военной операции (СВО).

Так, в 2019 году действующий глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который на тот момент был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, заявил о готовности «принять пару областей России для восстановления исторической справедливости». Такими областями он назвал часть Краснодарского края и Крым.

Другие политики также высказывали территориальные претензии на Краснодарский край, но кроме того и Ростовскую область, и приграничные регионы ЦФО. В мае 2021 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Кубань должна принадлежать Украине, потому что она относится к территории «украинских этнических земель». По его словам, на Кубани еще 100 лет назад разговаривали на украинском языке, что свидетельствует о том, что эти территории были «отрезаны от Киева волею судьбы».

В России неоднократно отмечали, что претензии Украины на территории страны являются следствием нерешенных внутренних вопросов. Так, член Совета Федерации Ольга Ковитиди отмечала, что украинская государственность трещит по всем швам, и вместо того, чтобы заниматься своими делами, украинские политики посягают на земли РФ.