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Синоптики пообещали москвичам небольшие осадки и около 0 градусов в среду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега, гололедица и около 0 градусов — такая погода ожидает жителей столицы в среду, 24 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне 0…+2 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до –1.

В Московской области прогнозируют от –3 до +2 градусов, ночью похолодает до –4.

Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

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Ранее, 22 января, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что большую часть текущей недели температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы. По его словам, в среду в Москву придет оттепель — в этот день и в четверг ожидается от 0 до +1 градуса.

До этого, 19 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что, хотя на следующей неделе для жителей Московского региона и наступит оттепель, сугробы всё еще останутся высокими и не успеют растаять. Уже к следующим выходным данное явление прекратится.

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