Российские ученые предложили лечить суперинфекции малыми молекулами

Исследователи из университета «Сириус» синтезировали ряд химических соединений, которые помогают справиться с суперинфекциями — заболеваниями, которые вызывают бактерии, невосприимчивые к действию антибиотиков.

Появление таких супербактерий — это мировая тенденция. Она стала следствием бесконтрольного массового употребления антимикробных препаратов. Особенно во время пандемии COVID-19.

«Для решения проблемы были разработаны молекулы, которые при взаимодействии с микроорганизмом блокируют выделение ими сероводорода. Это вещество бактерии используют как универсальную защиту от антибиотиков», — рассказал «Известиям» один из авторов разработки, научный руководитель направления «Биотехнология», директор НЦТМ университета «Сириус» Роман Иванов.

Он пояснил, что эти работы начал ученый российского происхождения Евгений Нудлер. Затем они были активно продолжены в «Сириусе». Полученные структуры ученые испытали против наиболее известных патогенов. Таких, например, как синегнойная палочка и золотистый стафилококк. Исследования показали хороший результат.

По словам специалистов, поиск новых соединений с антимикробной активностью будет продолжен. К существующим разработкам уже проявили интерес российские фармацевтические компании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 24 января, в 10:00

Размер крути: суперинфекции будут лечить малыми молекулами