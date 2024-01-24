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Захарова заявила о решении внутриполитических проблем США путем внешних конфликтов

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Соединенные Штаты в течение многих лет практикуют стратегию решения внутриполитических проблем путем развязывания внешних конфликтов, которые призваны сместить фокус внимания жителей США. Об этом 24 января рассказала «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По воспоминаниям и по документам того периода, за платье Моники Левински пришлось расплачиваться народам Ближнего Востока и Северной Африки. Американская вооруженная кампания в отношении Ирака во время президентства Билла Клинтона была нужна именно для того, чтобы его в общественном мнении каким-то образом приподнять и увести общественные взгляды от этой неприглядной истории», ― заявила Захарова.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, это можно проанализировать самостоятельно, почитать мемуары. Кроме того, об этом нередко говорят сами жители США.

Как отметила Захарова, в свете предстоящих выборов в Соединенных Штатах не стоит ожидать изменений в закономерностях работы электоральной системы.

«К сожалению, международный фактор ― и этот, 2024 год не станет исключением ― будет очень большим», ― резюмировала спикер.

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Тогда же Захарова заявила, что вся ситуация на Украине была подготовлена руками США, Великобритании и коллективного Запада. По ее словам, западные страны начали готовить ситуацию на Украине еще в прошлом веке, после Второй мировой войны: в то время, пока Советский Союз боролся с бандформированиями и коллаборационистами, которые остались на той территории, «Запад их только туда подбрасывал». А после 1990-х эта работа только усилилась.

Ранее, 17 января, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что США затягивают процесс мирного урегулирования конфликта на Украине из-за личной выгоды. По ее мнению, они будут стараться оставить ситуацию в вялотекущем процессе, чтобы было время «убрать РФ как конкурента, выстраивая отношения с Европой по энергетическим ресурсам и так далее».

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