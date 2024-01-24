В Польше из тюрьмы освободились помилованные экс-глава МВД и его бывший заместитель

Помилованные президентом Польши Анджеем Дудой экс-министр внутренних дел Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик были освобождены из тюрьмы. Об этом в среду, 24 января, сообщила радиостанция RMF FM.

Каминьский находился под стражей в Радоме, Вонсик — в тюрьме в Старых Пшитулах, сообщает радио. Там их ожидали семьи, соратники и политики партии «Право и справедливость».

О своем решении помиловать Каминьского и Вонсика Дуда объявил 23 января в вечернем телеобращении.

Каминьский и Вонсик в 2015 году были признаны виновными в совершенных в 2007 году махинациях с земельными участками и коррупции, однако в том же году Дуда их амнистировал.

В конце 2023 года по тому же делу они были приговорены к двум годам заключения каждый и лишены депутатского статуса, их задержали 9 января. Окружной суд Варшавы выдал ордера на их арест. При этом 11 января Анджей Дуда объявил о своем решении вновь запустить процедуру помилования. По словам Дуды, его решение «полностью соответствует Конституции и стандартам».