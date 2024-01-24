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Инвесторам могут разрешить снимать половину средств с ИИС-3

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Владельцам индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) следует дать возможность временно снимать средства. Об этом говорится в письме Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) в Центробанк (ЦБ) и Госдуму (есть у «Известий»). Сейчас зафиксировано, что инвесторы могут вывести активы со счета досрочно только для лечения в связи с угрозой здоровью — в других случаях они лишатся налоговых льгот.

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Людям нужно позволить снимать до половины средств, которые хранятся на ИИС-3, уточнил «Известиям» президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Причем выводить деньги предлагается на ограниченный срок — до 12 месяцев, а воспользоваться этой опцией хотят разрешить не чаще, чем раз в три года.

Кроме того, ассоциация предлагает позволить инвесторам снимать средства со счета для приобретения недвижимости или оплаты образования детей.

Возможность воспользоваться средствами с ИИС-3 при необходимости позволила бы россиянам более активно размещать на них свои активы, считает Тимофеев. Людям сложно расстаться со своими деньгами надолго.

Участники рынка поддерживают предложения НАУФОР. Возможность снять средства со счета без потери налоговых льгот должна повысить популярность и востребованность этого инструмента, уверены в «БКС Мир Инвестиций».

«Увеличение сроков ИИС-3 сильно ограничивает спрос со стороны многих потенциальных инвесторов, а опция временного изъятия средств может в какой-то мере стать для них стимулом», — отметил глава управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

ИИС-3 появился с 2024 года. До этого инвесторам были доступны ИИС-1 и ИИС-2 — сейчас открыть их нельзя, но уже действующие можно трансформировать в счета третьего типа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Новые выводные: инвесторам могут разрешить снимать половину средств с ИИС-3

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