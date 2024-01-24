Лавров начал переговоры с Гутерришем в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке во вторник, 23 января. Об этом сообщили в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Лавров и Гутерриш пожали друг другу руки и направились в комнату приемов, расположенную в штаб-квартире ООН. Переговоры пройдут в закрытом режиме.

Ранее в этот день Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, заявил, что насильственное переселение жителей сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах. Также он высказался об экологической ситуации в регионе, указал на резкий рост риска эпидемий и уничтожение канализационной системы Газы.

Тогда же в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД РФ и министра иностранных дел Палестины Рияда аль-Малики. В ходе переговоров стороны подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа.