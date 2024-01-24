Пятеро неизвестных проникли в посольство Ирана в Стокгольме

Полиция шведской столицы задержала пятерых человек, подозреваемых в незаконном проникновении на территорию посольства Ирана при отягчающих обстоятельствах. Один из них также подозревается в нападении, сообщил 23 января портал таблоида Expressen.

В 17 часов во вторник несколько полицейских патрулей ворвались в посольство Ирана в муниципалитете Лидингё.

«Похоже, что там проходит какое-то общественное собрание. Есть люди, которые каким-то образом пробрались в посольство», — сообщила пресс-секретарь полиции Стокгольма Надя Нортон.

По сообщению полиции, внутри посольства находилось пять человек. К 17:40 никого постороннего в здании не осталось. Полиция квалифицировала инцидент как грубое незаконное вторжение. Пять человек были задержаны по подозрению в незаконном проникновении на территорию посольства, один из них подозревается в нападении.

16 ноября 2023 года в Токио автомобиль на полной скорости протаранил полицейское ограждение, расположенное у посольства Израиля. В результате ДТП пострадал один сотрудник полиции, охранявший диппредставительство Израиля в столице Японии, водителя задержали на месте.

В начале ноября Европейская комиссия (ЕК) сообщила о всплеске связанных с антисемитизмом инцидентов в странах Евросоюза (ЕС). В заявлении ЕК подчеркивается, что антисемитские акции идут против всего, за что выступает Европа, а именно против основных ценностей и образа жизни стран ЕС.