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Захарова заявила о подготовке Западом ситуации на Украине еще с прошлого века

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вся происходящая сейчас ситуация на Украине была подготовлена руками США, Великобритании и коллективного Запада. Об этом рассказала в беседе с «Известиями» 24 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Всё, что связано с ситуацией вокруг Украины, — это полностью рукотворная история «успехов западного гегемонизма». <…> Всё, что было на Украине, было сделано руками Соединенных Штатов Америки, Британии и того самого коллективного Брюсселя: это Европейский союз, НАТО (вместе, по отдельности, гибридно), которые к ним примкнули. И я сейчас говорю не только о ситуации с милитаризацией Украины последних лет, а вообще, в принципе», — заявила она.

По ее словам, западные страны начали готовить ситуацию на Украине еще в прошлом веке, после Второй мировой войны: в то время, пока Советский Союз боролся с бандформированиями и коллаборационистами, которые остались на той территории, «Запад их только туда подбрасывал». А после 1990-х эта работа только усилилась.

«Власть в 2013–2014 годах силовым образом перешла в руки прозападных элементов. И дальше началась как бы история кульминации либеральной демократии, которая свалилась в кровавое пике», — подчеркнула Захарова.

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Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не заинтересован в диалоге по урегулированию конфликта на Украине. При этом в России готовы выслушать любого, кто искренне заинтересован в справедливости в российско-украинских отношениях, подчеркнул глава МИДа. Данный подход подразумевает прекращение политики США по использованию Киева как инструмента войны против Москвы, пояснил он.

Тогда же помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что европейские союзники Украины продолжают ее поддерживать, несмотря на отсутствие у США средств для военной помощи Киеву.

22 января глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, что так называемая формула мира президента Украины Владимира Зеленского и другие подобные инициативы являются путем в никуда. Он добавил, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта.

Ранее, 17 января, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что США затягивают процесс мирного урегулирования конфликта на Украине из-за личной выгоды. По ее мнению, они будут стараться оставить ситуацию в вялотекущем процессе, чтобы было время «убрать РФ как конкурента, выстраивая отношения с Европой по энергетическим ресурсам и так далее».

В октябре того же года экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что в 2022 году можно было бы положить конец украинскому конфликту, если бы не геополитические интересы. Как отметил политик, на мирных переговорах в Стамбуле украинцы не согласились на мир, потому что им не разрешили США.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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