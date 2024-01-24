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Остин сообщил об ударах США по объектам поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке

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Фото: Getty Images/Ameer Al-Mohammedawi
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Военно-воздушные силы (ВВС) США нанесли удары по базам проиранских формирований в Ираке. Об этом сообщил телеканал ABC News во вторник, 23 января.

«Сегодня по указанию президента [США Джо] Байдена Вооруженные силы США нанесли необходимые и пропорциональные удары по трем объектам, используемым поддерживаемой Ираном группировкой ополченцев «Катаиб Хезболла» и другими связанными с Ираном группировками в Ираке», — сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Он подчеркнул, что эти удары стали ответом со стороны Вашингтона на удары спонсируемых Ираном военных по базам США, которые располагаются в Ираке и Сирии. Остин подчеркнул, что Байден и министерство обороны будут предпринимать любые необходимые действия ради обеспечения безопасности американских военнослужащих.

«Мы не стремимся к эскалации конфликта в регионе. Мы полностью готовы принять дальнейшие меры для защиты наших людей и наших объектов. Мы призываем эти группы и их иранских спонсоров немедленно прекратить эти нападения», — резюмировал министр обороны страны.

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В прошлый раз Остин заявлял об ответных атаках США по объектам, принадлежащим группировке «Катаиб Хезболлах» в Ираке, 26 декабря. Тогда было уничтожено три объекта группировки. Как заметил министр обороны США, удары являлись ответом на серию нападений, произведенных на американских военных в Ираке и Сирии. По его словам, атаковавшие базы США ополченцы спонсировались Ираном.

Месяцем ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подверглись атакам 66 раз, по меньшей мере 60 человек пострадали. 7 ноября Сингх заявила, что США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке. По ее словам, вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.

В октябре Остин заявил о готовности ведомства принять меры, если атаки на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана, на Ближнем Востоке не прекратятся.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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