Парламент Турции проголосовал за ратификацию протокола о членстве Швеции в НАТО

Парламент Турции ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Это следует из трансляции заседания, которую вел телеканал TRT Haber.

«По итогам переговоров предложение было принято голосами 287 из 346 депутатов, принявших участие в голосовании, и стало законом. При этом 55 депутатов проголосовали «против» этого предложения, 4 депутата проголосовали «воздержались», — говорится в материале телеканала.

Теперь документ должен подписать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Венгрия останется последней участницей Североатлантического альянса, которая еще не ратифицировала заявку Швеции.

Ранее, 18 января, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Швеция ведет себя так, будто ее не интересует вступление в НАТО, поскольку не предпринимает никаких шагов для укрепления союзнических отношений со страной.

Тогда же пресс-служба парламента Венгрии сообщила «Известиям», что вопрос ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО будет рассмотрен в ходе весенней парламентской сессии, которая начнется в конце февраля.

До этого, 16 ноября 2023 года, члены турецкой парламентской комиссии по иностранным вопросам от оппозиционной Хорошей партии призвали отозвать рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО из-за недостаточных доводов.

В октябре Эрдоган внес в парламент страны на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Вместе с тем лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО и самой покинуть блок.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не утвердили Венгрия и Турция.