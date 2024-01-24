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В Йемене сообщили о возможных последствиях для страны после атак США и Британии

Временный поверенный РФ: атаки ВС США и Британии будут стоить Йемену двух лет развития
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Фото: REUTERS/Houth Media Center
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Удары США и Великобритании по базам хуситов могут отбросить уровень развития Йемена на два года. Такое мнение высказал временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров в интервью ТАСС в среду, 24 января.

«В лучшем случае на какой-то срок будут отложены финализация дорожной карты, которой сейчас занимается спецпосланник генсекретаря ООН Ханс Грундберг при содействии многих международных посредников, включая Россию, и давно ожидаемый запуск политического процесса в Йемене. В худшем, при масштабной эскалации напряженности, мы рискуем потерять многие, если даже не все наработки, достигнутые за последние 1,5–2 года», — сообщил он.

Кудров отметил, что необходимо сделать всё, чтобы этого не допустить. Кроме того, он подчеркнул, что действия Вашингтона и Лондона в Красном море окажут негативное воздействие на все попытки урегулирования накалившейся обстановки в регионе.

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На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке йеменские хуситы с ноября 2023 года начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем.

19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Он связал такой шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов. Вскоре Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты судоходства. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны. Белый дом назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

Член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января назвал действия США и Великобритании безумием и идиотизмом. Также он гарантировал безопасность судам России и Китая в Красном море. Представитель хуситов рассказал, что цель атак на американские и британские военные и торговые суда — повысить экономические издержки для Израиля, «чтобы прекратить бойню в Газе».

Стороны продолжают наносить взаимные удары. Так, 22 января телеканал Al Arabiya сообщил о новых ударах Вашингтона и Лондона по объектам хуситов. В тот же день представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что они нанесли ракетный удар по грузовому судну военно-морских сил США в Аденском заливе у берегов Йемена.

23 января пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер рассказал, что вооруженные силы США с 11 января уничтожили или повредили в Йемене более 25 пусковых установок и более 20 ракет.

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