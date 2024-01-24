ВОЗ сообщила о потере связи с больницей «Аль-Хейр» в секторе Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потеряла связь с больницей «Аль-Хейр» на юге сектора Газа. Об этом во вторник, 23 января, говорится в ее аккаунте в соцсети X.

«ВОЗ чрезвычайно обеспокоена сообщениями о военных вторжениях и задержании нескольких медицинских работников в больнице «Аль-Хейр», небольшой больнице на 30 коек, управляемой НПО. Связь с больницей больше невозможна», — говорится в сообщении организации.

ВОЗ уточняет, что из 36 только 14 больниц в секторе Газа всё еще частично функционируют.

Ранее, 7 января, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что ему ничего не известно о местонахождении сотни пациентов и медиков больницы «Аль-Акса». По его словам, в больнице осталось только пять врачей. При этом в настоящее время у них даже нет пищи. Кроме того, в больнице много раненых, которые нуждаются в помощи.

Тогда же член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что более 30 тыс. человек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с начала эскалации.

4 декабря ВОЗ сообщила, что зарегистрировала с 7 октября не менее 203 атак по медицинским объектам в секторе Газа. Целью обстрелов стали больницы, поликлиники, кареты скорой помощи и машины медработников.

До этого, 13 ноября, стало известно, что в секторе Газа в результате ударов Израиля прекратили работу по меньшей мере 22 больницы. 53 машины скорой помощи также были подвергнуты обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.