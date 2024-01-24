Реклама
Прямой эфир
Политика
Кабмин в 2025 году планирует окончательно отказаться от бумажной переписки
Мир
Лавров заявил о плачевной экологической ситуации в секторе Газа
Мир
В Великобритании признали значительное совершенствование ВС РФ за период СВО
Мир
Генсек ООН потребовал возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа через порт Ашдод
Мир
Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО
Общество
Пресс-показ фильма «Мастер и Маргарита» прошел в Москве
Армия
Российская система ПВО сбила воздушную цель в Белгородской области
Мир
Белоруссия обвинила НАТО в нарушении Венского документа о безопасности
Мир
Лавров и аль-Малики подчеркнули важность прекращения кровопролития в Газе
Общество
Волонтеры в Тюменской области нашли пропавшего 15 лет назад мужчину
Общество
Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке РФ к участию в «ЭКСПО-2025» в Осаке
Политика
МИД РФ прокомментировал ситуацию в Красном море
Мир
В Кремле назвали несостоятельными территориальные претензии Украины к России
Политика
В Госдуме оценили поднятый в США вопрос о возвращении Аляски России
Мир
Лавров в Нью-Йорке проводит встречу с главой МИД Швейцарии
Сюжет:

ВОЗ сообщила о потере связи с больницей «Аль-Хейр» в секторе Газа

0
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потеряла связь с больницей «Аль-Хейр» на юге сектора Газа. Об этом во вторник, 23 января, говорится в ее аккаунте в соцсети X.

«ВОЗ чрезвычайно обеспокоена сообщениями о военных вторжениях и задержании нескольких медицинских работников в больнице «Аль-Хейр», небольшой больнице на 30 коек, управляемой НПО. Связь с больницей больше невозможна», — говорится в сообщении организации.

ВОЗ уточняет, что из 36 только 14 больниц в секторе Газа всё еще частично функционируют.

Сопротивление миру: каковы перспективы завершения войны в секторе Газа
И сколько может продлиться наземная операция Израиля в палестинском анклаве

Ранее, 7 января, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что ему ничего не известно о местонахождении сотни пациентов и медиков больницы «Аль-Акса». По его словам, в больнице осталось только пять врачей. При этом в настоящее время у них даже нет пищи. Кроме того, в больнице много раненых, которые нуждаются в помощи.

Тогда же член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что более 30 тыс. человек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с начала эскалации.

4 декабря ВОЗ сообщила, что зарегистрировала с 7 октября не менее 203 атак по медицинским объектам в секторе Газа. Целью обстрелов стали больницы, поликлиники, кареты скорой помощи и машины медработников.

До этого, 13 ноября, стало известно, что в секторе Газа в результате ударов Израиля прекратили работу по меньшей мере 22 больницы. 53 машины скорой помощи также были подвергнуты обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024