Реклама
Прямой эфир
Политика
Кабмин в 2025 году планирует окончательно отказаться от бумажной переписки
Мир
Лавров заявил о плачевной экологической ситуации в секторе Газа
Мир
В Великобритании признали значительное совершенствование ВС РФ за период СВО
Мир
Генсек ООН потребовал возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа через порт Ашдод
Мир
Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО
Общество
Пресс-показ фильма «Мастер и Маргарита» прошел в Москве
Армия
Российская система ПВО сбила воздушную цель в Белгородской области
Мир
Белоруссия обвинила НАТО в нарушении Венского документа о безопасности
Мир
Лавров и аль-Малики подчеркнули важность прекращения кровопролития в Газе
Общество
Волонтеры в Тюменской области нашли пропавшего 15 лет назад мужчину
Общество
Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке РФ к участию в «ЭКСПО-2025» в Осаке
Политика
МИД РФ прокомментировал ситуацию в Красном море
Мир
В Кремле назвали несостоятельными территориальные претензии Украины к России
Политика
В Госдуме оценили поднятый в США вопрос о возвращении Аляски России
Мир
Лавров в Нью-Йорке проводит встречу с главой МИД Швейцарии
Сюжет:

Швейцарский политик заявил об ударе санкциями по ЕС

0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Швейцария, применив санкции против России в полном объеме, разорвала «свой нейтралитет на куски», заявил в интервью «Известиям» вице-президент женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье.

Идентификация Берна: поддержит ли Швейцария 12-й пакет санкций ЕС
Как страна рассчитывает сохранить свой имидж «остающейся над схваткой»

«Наша партия считает, что нам никогда не нужно было применять финансовые санкции «под ключ» (в полном объеме. — Ред.). До конфликта Швейцария никогда этого не делала. И теперь для нас это стратегическая ошибка. Я думаю, со временем люди осознают ее», — считает политик.

При этом Шевалье отметил, что само содержание санкций вызывает у него лишь улыбку.

«Мы предельно ясно осознавали, что эти санкции будут огромным ударом по ногам тех, кто их ввел. Мы хотели этими ограничениями наказать Россию, но в конечном итоге наказали европейцев и европейские народы», — добавил Шевалье.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Александра Шевалье «Известиям»:

«Мы рвем свой нейтралитет на куски»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024