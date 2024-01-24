Швейцарский политик заявил об ударе санкциями по ЕС

Швейцария, применив санкции против России в полном объеме, разорвала «свой нейтралитет на куски», заявил в интервью «Известиям» вице-президент женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье.

«Наша партия считает, что нам никогда не нужно было применять финансовые санкции «под ключ» (в полном объеме. — Ред.). До конфликта Швейцария никогда этого не делала. И теперь для нас это стратегическая ошибка. Я думаю, со временем люди осознают ее», — считает политик.

При этом Шевалье отметил, что само содержание санкций вызывает у него лишь улыбку.

«Мы предельно ясно осознавали, что эти санкции будут огромным ударом по ногам тех, кто их ввел. Мы хотели этими ограничениями наказать Россию, но в конечном итоге наказали европейцев и европейские народы», — добавил Шевалье.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Александра Шевалье «Известиям»:

«Мы рвем свой нейтралитет на куски»